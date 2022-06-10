الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اعتماد «روبوت رجل الخط» في بطولة كأس العالم قطر 2022، وللمرة الأولى في تاريخ البطولة تشارك الروبوتات في التحكيم، وذلك بعد سلسلة من التجارب الناجحة في بعض بطولات «فيفا» الأخيرة.



ومن المقرر أن تتم مناقشة هذا الأمر خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، المسؤول عن قواعد كرة القدم، الذي سيعقد في الدوحة الاثنين المقبل، بعد تأجيلها في مارس الماضي بسبب الظروف الاستثنائية الناتجة عن الحرب الأوكرانية.



من جانبه، أكد رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو حرصه على تقديم نظام «التسلل شبه الآلي» من خلال الروبوت «رجل الخط» بمونديال قطر. وقالت صحيفة «صن» البريطانية أن «فيفا» لا يزال على المسار الصحيح لتقديم «روبوت رجل الخط» في كأس العالم قطر 2022، لكن القرار النهائي سيتخذ بعد فحص شامل لبيانات المحاكمة، ومن المتوقع أن يعلن «فيفا» عدم وجود أي عوائق أمام التنفيذ الكامل للتكنولوجيا.