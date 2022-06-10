القاهرة - سامي عبدالفتاح



سيكون غدا السبت يوما ساخنا في النادي الأهلي لسببين، الأول هو تحديد مصير المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع الفريق بعد مسلسل العروض المتواضعة والتي اختتمت بفقد لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، والثاني خاص بالمؤتمر الصحافي الذي أعلنت عنه إدارة النادي ووصفته بالمؤتمر العالمي لرئيس النادي محمود الخطيب للحديث عن بعض الأمور الجديدة حول ملابسات نهائي أفريقيا الذي أقيم بالمغرب للعام الثاني على التوالي.



ففي الأمر الأول تجتمع لجنة التخطيط بالنادي وأيضا شركة كرة القدم بحضور الرئيس محمود الخطيب مع موسيماني للتعرف على أسباب تراجع المستوى الفني وخسارة القب الأفريقي، وذلك بعد عودة موسيماني من إجازته التي استمرت 10 أيام، تخللها زيارة إلى المغرب لحضور دورة تدريبية وسط أجواء تنذر باحتمال إنهاء العلاقة بين الطرفين إلا انه أمر غير مجزوم، خاصة أن الأهلي مرتبط بمهمتين ثقيلتين أمام الزمالك في الدوري وأمام بيراميدز في كأس مصر لنسخة 2021.



إلى ذلك، تعود اليوم إلى القاهرة بعثة فريق منتخب مصر بعد أداء مباراة الجولة الثانية أمس في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب إثيوبيا، وسوف يستمر معسكر المنتخب المصري لحين السفر إلى سيول وأداء مباراة ودية مع منتخب كوريا الجنوبية.



يذكر أن الجولة الثالثة لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية ستكون في 19 سبتمبر بلقاء مالاوي والرابعة 27 سبتمبر أمام مالاوي أيضا والخامسة 20 مارس 2023 أمام غينيا والسادسة في 28 مارس أمام إثيوبيا.