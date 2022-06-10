الظهران - بشار جاسم



في أجواء مليئة بالفرح والسرور والتفاؤل، أطلقت إدارة مهرجان أفلام السعودية الدورة الثامنة الذي نظمته جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة السعودية بمشاركة 69 فيلما بينها 36 فيلما للمشاركة في جميع مسابقات المهرجان، وذلك بواقع 8 أفلام عن فئة الفيلم الطويل، و28 فيلما عن فئة الفيلم القصير، و33 فيلما للعروض الموازية.



حضر حفل الافتتاح الذي أقيم في مدينة الظهران الفنانون والاعلاميون من شتى دول العالم والمهتمون بشأن الانتاج السينمائي وعلى رأس الحضور مدير المهرجان أحمد الملا وعدد من المسؤولين في مركز «إثراء» الذي «أثرانا» بنوعية جيدة من الأفلام السعودية وغيرها والتي ناقشت في محتواها عددا من القضايا الإنسانية والاجتماعية.



تنافست الأفلام السعودية والخليجية المشاركة لأول مرة في الدورة الثامنة للمهرجان على جوائز «النخلة الذهبية»، إضافة إلى مكافأة مالية لكل جائزة من خلال أفضل فيلم طويل، وقصير، ووثائقي، وممثل، وممثلة، وموسيقى، وتصوير سينمائي، وجائزة لجنة التحكيم الذهبية.



فيما استحدث المهرجان في هذه الدورة فئات جديدة من الجوائز، منها: النخلة الذهبية لأفضل فيلم خليجي، وجائزة النخلة الذهبية لأفضل نص منفذ، وجائزة غازي القصيبي لأفضل نص عن رواية سعودية، إضافة إلى جائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول.



وخصصت أنشطة الدورة الثامنة للحديث عن دور السينما الشعرية في صناعة الأفلام، إلى جانب عروض أفلام النخلة الذهبية والأفلام الموازية والأفلام المخصصة للأطفال وأفلام السينما الشعرية.



ليالي المهرجان تخللت حزمة من البرامج الثقافية والإثرائية والندوات والورش التدريبية، وتوفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج، إضافة إلى إصدار وترجمة 15 كتابا ضمن السلسلة المعرفية التي يصدرها المهرجان كل عام.



وتضمن حفل افتتاح المهرجان تكريم السينمائي السعودي خليل بن إبراهيم الرواف الذي يعتبر أول ممثل عربي في هوليوود، والمخرج السينمائي الكويتي الراحل خالد الصديق الذي يعد أحد أهم رواد الحركة السينمائية الكويتية.



حفل افتتاح المهرجان كان على مستوى عال وعالمي من خلال استقبال ضيوف المهرجان على السجادة الحمراء «الرد كاربت» الذي نال استحسان الجميع من خلال التنظيم الذي كان أكثر من رائع وأبدع فيه الشباب السعودي من الجنسين.



«خلني ساكت»



وعن مشاركته في المهرجان، قال المخرج صادق بهبهاني: مشاركتي في مهرجان أفلام السعودية في الدورة الثامنة تعني لي الكثير، خصوصا في ظل انفتاح المجال السينمائي وصناعته ومهرجاناته في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكوني مشاركا في المسابقة الرسمية للأفلام الخليجية الطويلة من خلال فيلمي «خلني ساكت» الذي قوبل بترحيب من الجمهور والحاضرين أثناء عرضه الأول والإعادة، الأمر الذي أسعدني كثيرا وهذا ما تعودناه خاصة من الشعب السعودي والخليجي والضيوف والمشاركين المحبين للفن الكويتي الذي يتابعه الكثيرون.



أما بالنسبة لتكريم رائد الفن السينمائي بمنطقة الخليج العربي أستاذنا الراحل خالد الصديق فقال: تواصلت معي إدارة المهرجان لأنه ربما لم يستطيعوا ان يتواصلوا مع احد من عائلته، خصوصا انهم كانوا مرتبين معه في حياته على هذا التكريم منذ عام تقريبا ولكن القدر لم يمهله، وكوني حاضرا للمهرجان في دورتهم هذه كلفوني بتمثيل هذا الرجل الذي لا أنسى أفضاله عليَّ، حيث كان بالنسبة لي المعلم والأب الروحي على مدار السنوات السابقة في مشواري السينمائي، لذلك قبلت وفرحت جدا ان امثل هذه الشخصية الكبيرة وأن أتسلم جائزته وسأوصلها لأهله إن شاء الله في حال قدومي للكويت، وهذه بالتأكيد بادرة طيبة من المهرجان ومديره أحمد الملا والجمهور والشعب السعودي على تكريم اسم مهم رغم رحيله وإصرارهم على ذلك لما تركه الراحل خالد الصديق من أثر، ويكفي انه كان الشرارة بانطلاق السينما في الدول الخليجية، فشكرا لهم وشكرا أيضا للمهرجان الجميل ولإداراتهم والمعنيين بالفنون والثقافة ومؤسساتهم الفنية بالسعودية وإلى المزيد من التقدم والازدهار لهم.



عساكم على القوة



باقة شكر وعرفان وتقدير الى اللجان العاملة في مهرجان أفلام السعودية بدورته الثامنة على حفاوة الاستقبال، وأخص بهذا الشكر مدير المهرجان أحمد الملا وإيمان الخطاف وحسين عمران وسلمان الغزواني على تعاونهم الجميل مع ضيوف المهرجان من الإعلاميين ومواقع التواصل الاجتماعي.. شكرا وعساكم على القوة.