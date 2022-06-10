اختارت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ 29، والتي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022، عرض فرقة المسرح الشعبي «الطابور السادس» الحاصل على جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ21 ليكون من ضمن عروض المسابقة الرسمية.



وقد رحب مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي بهذا الاختيار، متمنيا ان تكون الفرقة خير سفير لبلدها في هذا المهرجان الدولي.

ومسرحية «الطابور السادس» من تأليف فاطمة العامر وإخراج علي البلوشي ومن تمثيل يوسف البغلي، محمد جمال الشطي، رازي الشطي، عبدالله الحمود وسالي فراج وآخرين.