قالت رئيسة القطاع النسائي بجمعية النجاة الخيرية وضحة البليس: كانت المرأة الكويتية وما زالت وستظل صاحبة بصمات جلية وواضحة في دعم العمل الخيري والإنساني، حيث ساهمت في تنمية الأفراد والمجتمعات بالدول الفقيرة، وهذا مشهود لها منذ القدم، مؤكدة أن القطاع النسائي شارك الجمعية في تحقيق إنجازات مميزة منذ بداية العام الحالي 2022 تمثلت في تحسين حياة آلاف المستفيدين في أكثر من 22 دولة حول العالم، بجانب تقديم الرعاية الطبية ودعم ملف التعليم، وتوفير فرص عمل مناسبة للمئات، من خلال المشاريع التنموية والتي ساهمت بدورها في نقل المستفيدين من دائرة الاحتياج والبطالة، إلى ميدان العطاء والإنتاج.



وأوضحت البليس أن من أهم المشاريع التي قام القطاع النسائي في النجاة الخيرية بتنفيذها خلال العام الحالي 2022 تنفيذ مشروع بناء المساجد، وذلك في الدول التي تكون بحاجة شديدة إلى بناء المساجد، وكذلك مشروع حفر الآبار الذي يسهم في توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب للمستفيدين، بجانب تركيب برادات المياه في المناطق الحدودية وغيرها من المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة لضيوف الكويت من الجاليات الوافدة.