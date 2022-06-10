أطلقت جمعية الهلال الأحمر حملة تبرع لمشروع «سقي الهلال» للعمال في مناطق الإنشاءات داخل الكويت لتوفير علب المياه الباردة لهم باعتبارهم أكثر تعرضا لتقلبات الجو مع ارتفاع درجات الحرارة.



وقالت الأمين العام في الجمعية مها البرجس لـ «كونا»: إن الهلال الأحمر ينفذ مشروع «سقي الهلال» مع ما تشهده البلاد خلال هذه الفترة من ارتفاع درجات الحرارة وتم تخصيص هذا المشروع للعمالة في أماكن الإنشاءات حيث يوجد فيها عدد كبير من العمال.



وأضافت البرجس أن المشروع يهدف إلى تقديم الماء البارد لشريحة العمال الذين يعملون في حرارة الجو الشديدة، مؤكدة أهمية دعم المشروع عبر التبرع من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية.



ودعت المواطنين والقطاع الخاص والبنوك والمؤسسات إلى المشاركة في التبرع لتعزيز التراحم والتكافل بين عناصر المجتمع ونفع العمال داخل الكويت، مشيدة بتبرعات أهل الخير للتخفيف عن العمال، خصوصا أن المتبرعين هم داعمون أساسيون لجهود الجمعية في العمل الإنساني والإغاثي سواء داخل الكويت أو خارجها.



وذكرت أن شاحنات الجمعية المتنقلة الحديثة والمجهزة بأحدث أساليب التبريد التي تستخدم في هذا المشروع الحيوي ستتولى الانتقال مع فريق من المتطوعين إلى أماكن تجمعات العمال الذين يعملون في هذه الأجواء الحارة وتزويدهم بالماء البارد.



وأكدت أن الجمعية تولي المشاريع المنفذة للعمال داخل الكويت اهتماما كبيرا، مشيرة إلى أن المشاريع متنوعة ومنها الحقيبة الشتوية وإفطار الصائم وتوزيع السلال الغذائية و«سقي الهلال».