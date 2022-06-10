استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع فريقا من الهيئة الفرنسية لدعم الاستثمار والصادرات «بيزنس فرانس»، ممثلا بالمدير الإقليمي للهيئة في الشرق الأوسط، فريدريك زابو، ورئيس المكتب التجاري ربيع سوفنجي، في مكتبه الواقع في مقر الشركة، حيث تم بحث مشاركة شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية كراع رسمي في ملتقى «طموح الشرق الأوسط 2022»، والذي سيعقد يوم 20 أكتوبر من هذا العام في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في العاصمة الفرنسية باريس وبرعاية رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.



وتهدف «بيزنس فرانس» التي تأسست عام 2015 كهيئة حكومية، لدعم الاقتصاد الفرنسي على الساحة الدولية من خلال دعم الشركات الفرنسية المصدرة والترويج للاستثمار في فرنسا، كما تهدف الهيئة لتعزيز جاذبية فرنسا وتقوية شراكاتها على الصعيد الاقتصادي.



وجاءت هذه الزيارة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين شركات القطاع الخاص الرائدة في الكويت وفرنسا وبحث فرص التبادل التجاري المحتملة، كما تم التطرق للحديث عن تفاصيل مشاركة الشركة في ملتقى «طموح الشرق الأوسط 2022».



وقال المطوع: «سعداء جدا اليوم باستقبال فريق من «بيزنس فرانس»، هذه الهيئة الفرنسية العريقة والتي نتشارك وإياها نفس الهدف من ناحية دعم روابط الشراكة وفتح فرص التعاون الثنائي بين شركات القطاع الخاص في فرنسا والكويت».



وأضاف: «يسعدنا كثيرا أن نكون داعما ومشاركا رئيسيا في رعاية ملتقى «طموح الشرق الأوسط 2022»، الذي تنظمه هيئة «بيزنس فرانس» برعاية وحضور رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. فهذه فرصة ثمينة للتعرف على مزيد من الشركات الخاصة الفرنسية والتعاون معها لجلب ما يناسب المستهلك في السوق الكويتي وإثرائه بمنتجات وعلامات تجارية رائدة وعالية الجودة، شكرا لفريق «بيزنس فرانس» على هذه الزيارة التي هي محل تقدير وذات أهمية كبيرة لنا».