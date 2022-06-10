الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية والنظم والقوانين الصادرة من الجهات المختصة في المملكة

التعاون بين الأوقاف والصحة والإعلام والداخلية والخارجية والإطفاء والشباب والهلال الأحمر



أسامة أبوالسعود



قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي إن اللجنة العليا لبعثة الحج الكويتية انتهت من اختيار أعضاء اللجان والفرق العاملة ووضعت اللمسات الأخيرة في تقسيم آلية العمل والمهام المناطة بكل لجنة من بين لجان بعثة الحج بعد أن منّ الله علينا بزوال الوباء واستئناف تيسير رحلات الحج وعودة الحياة الطبيعية.



وأضاف عمادي ان بعثة الحج التي كانت وستبقى ان شاء الله مثالا متميزا يشار إليه بالبنان في النجاح بين مثيلاتها من بعثات الحج في الدول الخليجية والعربية والاسلامية والذي ما كان ليبقى لولا تضافر جهود جميع أعضاء البعثة من مختلف الوزارات كالأوقاف والصحة والإعلام والداخلية والخارجية إضافة إلى الإدارة العامة للإطفاء وهيئة الشباب والرياضة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي.



وبين أن جميع أعضاء بعثة الحج هم سفراء للكويت أمام العالم الإسلامي، فلنكن خير سفراء لبلادنا، فالكويت تستحق أن نقدم لها الكثير من جهدنا ووقتنا، خصوصا أننا سنتعامل مع جميع الحجاج من مختلف الدول ومع السلطات في المملكة العربية السعودية، فلابد أن نظهر أمام كل أولئك بصورة مشرقة تعكس الصورة الحقيقية للكويت.



وزاد عمادي: إن البعثة في الموسم الماضي ظهرت بصورة مميزة، وواصلت تحقيق النجاح الذي تحقق في السنوات الماضية.



وشدد على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والتعليمات الطبية والنظم والقوانين الصادرة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة حتى تكون بعثة الحج في طليعة الجهات التي تقف إلى جانب المملكة في إنجاح موسم الحج، مؤكدا أن بعثة الحج الكويتية ستعمل على متابعة وانجاز كل ما من شأنه توفير الاجواء الايمانية الملائمة لجميع حجاج الكويت سواء قبل السفر او أثناء التواجد في الأراضي المقدسة وحتى العودة بالسلامة بإذن الله تعالى.



وشكر عمادي حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تبذل قصارى جهدها في خدمة الحجيج.