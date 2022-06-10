اتفقت جمعية المهندسين ووزارة التجارة والصناعة على تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات العلاقة بالمهنة الهندسية، حيث اتفق على توسيع الأنشطة في تراخيص الشركات المهنية الهندسية، وتفعيل نظام النافذة الواحدة بالجمعية.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجمعية فيصل العتل مع كل من مدير إدارة النافذة الواحدة نضال خريبط ورئيس قسم الشركات لولوة البطي من وزارة التجارة والصناعة، بحضور كل من نائب رئيس الجمعية م.محمد فهيد السبيعي وعضو مجلس الإدارة علي عباس محسني وعضو الجمعية م.حمود الزعبي.



وذكر م.فيصل دويح العتل أن اللقاء بحث في الأنشطة للشركات المهنية، حيث اتفق على أن تقوم الجمعية بتقديم مقترحاتها لتوسيع هذه الأنشطة ومراجعة عقود التأسيس وتقديم الوصف المهني للتراخيص المهنية للشركات الهندسية، موضحا أن الجمعية ستفعل نظام النافذة الواحدة لخدمة المهندسين والمهندسات للحصول على أي خدمات يطلبونها من الجمعية.



وأكد العتل أن الجمعية حريصة على إتمام الربط الإلكتروني مع كل الجهات الحكومية ومنها وزارة التجارة والصناعة، مؤكدا أننا سنستكمل مع الجميع هذه الخدمة في القريب العاجل، متوجها بالشكر لممثلي وزارة التجارة والصناعة على تعاونهم وفتح آفاق للعمل المشترك مع الجمعية ما يتيح مجالات أوسع لعمل المهندسين الكويتيين في القطاع الخاص.