محمد راتب



نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن نجاح مساعيها في حملة مقاطعة السمك لتخفيض سعره، وذلك عبر نشر صور لأسماك الزبيدي الإيراني بسعر 8.750 دنانير، في حين كان سعر المحلي 15 دينارا، والحقيقة أن السعر الحالي للسمك الإيراني قريب من المعلن عنه إضافة إلى غياب المحلي بسبب الحظر، واكتشاف أن ما تم تصويره على أنه إيراني هو باكستاني.

وأكد عدد من الباعة لـ«الأنباء» أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل من تأثير المقاطعة على أسعار الزبيدي أمر عار عن الصحة، حيث بين أحد الباعة أن الزبيدي في الصور المنتشرة بسعر 8.750 باكستاني وليس إيرانيا، يعرفه أصحاب الخبرة حيث له رأس أسمر، نافيا وجود أي سمكة زبيدي كويتي في السوق، وذلك بسبب الحظر الذي بدأ في أول يونيو وحتى 15 يوليو.

وذكر أن الزبيدي الإيراني متوافر بـ8.5 إلى 10 دنانير، والهامور الكويتي بين 7 و8 دنانير، والبالول 8، والهامور الإيراني 3.5 دنانير، محذرا من الشراء «أونلاين» لما فيه من خداع وكذب، موضحا أنه يشاهد الكثير من هذه الحالات يوميا حيث تم بيع سمك إيراني على أنه كويتي بسعر 15 دينارا.

وفي إطار متصل، قال أحد الباعة لـ«الأنباء» إن الزبيدي الكويتي متوقف لمدة 45 يوما، والمتوافر حاليا في السوق إيراني، موضحا أن ما عرض في الصورة هو باكستاني، أما الإيراني فلا يكون ممسوحا بهذه الطريقة وهو يشبه الكويتي، إضافة إلى أن الإيراني الحبة بـ 10 دنانير ووزنها 800 أو 700 غرام.