الخارجي: نقدر جهود أولياء الأمور في متابعة أبنائهم ونتطلع لعام دراسي جديد بشكل كامل



عادل الشنان



احتفلت روضة الشامية بخريجيها صباح امس بمشاركة اهالي الاطفال الخريجين، حيث تخلل الحفل عدد من الفقرات والكلمات الترحيبية وعرض مرئي لانشطة الروضة خلال العام الدراسي 2021/2022.



وفي هذا السياق قالت مراقبة الشؤون التعليمية لمرحلة رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية بالتكليف في منطقة العاصمة التعليمية فاطمة الهاجري: اننا اليوم سعداء برؤيتنا ابناءنا وبناتنا الطلبة والطالبات مع اهاليهم في حفل داخل اسوار المدرسة بعد انقطاع لمدة عامين عن الفعاليات والانشطة المدرسية المختلفة بسبب جائحة «كورونا» العالمية، مؤكدة ان الكوادر التعليمية تقدم جهودا جبارة مشكورة لخلق بيئة مدرسية صالحة لمخرجات تعليمية نفخر بها جميعا، وزفت الهاجري البشرى بأن العام الدراسي القادم سيشهد العودة الكاملة لمقاعد المدارس في مختلف المراحل التعليمية.



من جهتها، قالت مديرة روضة الشامية منال الخارجي: تغمرنا الفرحة العارمة اليوم ونحن نحتفل بتخريج مرتادي روضة الشامية بوجود هذا الجمع من الاهالي بعد انقطاع دام عامين دراسيين بسبب وباء «كورونا» العالمي، وايضا نتطلع لعام دراسي جديد بشكل كامل بإذن الله، شاكرة كافة الهيئات التعليمية والادارية على جهودهم المميزة وجميع الاهالي على حضورهم ومشاركة النشء هذه الفرحة.



وكان الحفل قد افتتح بكلمة ترحيبية من بشاير الشطي قائلة: اليوم تحتفل روضة الشامية بخريجيها من ابنائها وبناتها الذين سيتجهون مع بدء العام الدراسي المقبل الى مقاعد صفوف المرحلة الابتدائية، فالحياة في مجملها محطات ومراحل تحتاج منا جميعا عطاء مخلصا حتى يتمكن النشء من انجازها واجتيازها بأفضل صورة وعلى اعلى مستوى مطلوب.



وفي الختام تم تكريم المعلمة اقبال الشريدة تقديرا لجهودها الجبارة وتفانيها في العمل والاخلاص بتربية النشء من ابناء روضة الشامية، كما تم تكريم مراقبة الشؤون التعليمية لمرحلة رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية بالتكليف فاطمة الهاجري وتكريم والدة الطالب تميم الشطي عبير الشريدة على جهودها خلال العام الدراسي بشكل عام وجهودها بإنجاح حفل التخرج بشكل خاص، كما تم تكريم مجلس الأمهات (نوال علي، صفاء عادل، مريم عبدالله، ضحى عبدالرحيم، نايفه نايف).