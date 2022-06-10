علاء مجيد



استمر المستثمرون الكويتيون في ضخ المزيد من استثماراتهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع بداية العام الجديد 2022، حيث بلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالشراء خلال شهر مايو الماضي نحو 1.91 مليون درهم ما يعادل (160 ألف دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 53.37 مليون (ما يعادل 4.45 ملايين دينار) وعمليات بيع بلغت قيمتها 51.46 مليون درهم (ما يعادل 4.29 ملايين دينار).



وخلال الأشهر الـ 5 الماضية منذ بداية العام وحتى الآن جاءت مشتريات الكويتيين للأسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 284.21 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 23.7 مليون دينار) وعمليات البيع بقيمة 340.93 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 28.42 مليون دينار) لتكون صافي التعاملات البيعية منذ بداية العام بقيمة 56.72 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 4.7 ملايين دينار).



وجاءت هذه المشتريات متماشية مع أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي حقق مكاسب شهرية، حيث ارتفع بنسبة 0.04% خلال شهر مايو ليسجل مستوى 10046 نقطة مقابل 10041 نقطة بنهاية شهر أبريل 2022.



وجاء ذلك وسط تسجيل القيمة السوقية لأسهم أبوظبي قيمة 1.885 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي مقابل قيمة قدرها 1.869 تريليون درهم نهاية شهر ابريل الماضي مسجلا مكاسب شهرية بنحو 16 مليار درهم.



على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، نجد ان الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي خلال شهر مايو الماضي بنحو 379.98 مليون درهم (ما يعادل 31.68 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 394.95 مليون درهم (ما يعادل 32.92 مليون دينار) لتبلغ صافي تعاملاتهم البيعية خلال الشهر بقيمة 14.96 مليون درهم (ما يعادل 1.25 مليون دينار).



وخلال الأشهر الـ 5 الماضية ومنذ بداية العام، نجد أن الخليجيين حققوا صافي بيع بلغ 105.53 ملايين درهم (ما يعادل 8.8 ملايين دينار) من خلال عمليات شراء بلغت قيمتها 2.62 مليار درهم (ما يعادل 220 مليون دينار) وعمليات بيع بلغت قيمتها 2.73 مليار درهم (ما يعادل 230 مليون دينار).