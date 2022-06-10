القاهرة ـ خديجة حمودة



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي امس وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا، حيث سلمت الرئيس السيسي رسالة خطية من رئيسة تنزانيا سامية حسن، تضمنت الإعراب عن تقدير بلادها الكبير للعلاقات التاريخية العميقة مع مصر.



حضر اللقاء وزير الخارجية سامح شكري ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، ومشاركة مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية سامية حسن، معربا عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، مشيدا بقوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات.



من جانبها، سلمت وزيرة الخارجية التنزانية رسالة خطية إلى الرئيس من رئيسة تنزانيا سامية حسن، تضمنت الإعراب عن تقدير تنزانيا الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر، والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين، والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة في مجال المشروعات التنموية العملاقة، كما تضمنت الرسالة الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد «جوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا.



وأضاف المتحدث: اللقاء تناول أيضا قضية سد «النهضة» في إثيوبيا، حيث شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت في الحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه في مصر.