وقعت مصر والأردن، امس مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، حيث وقع المذكرة وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني د.صالح الخرابشة.



وقال وزير البترول - بحسب وكالة الأنباء الأردنية: إن المذكرة تأتي في إطار علاقات التعاون المستمر مع الأردن والتكامل بين قطاعي الطاقة في البلدين، مبينا أن المذكرة ترسم خريطة طريق ستتابعها فرق عمل ترفع تقارير كل ستة أشهر بالإنجازات ومراحل العمل.



وأضاف أن مصر والأردن يتميزان بمادة الفوسفات التي يتم تصديرها وتصنع محليا، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم تتيح المزيد من التعاون في هذا المجال، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



من جهته.. قال وزير الطاقة الأردنية إن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة، لبحث وتحديد سبل التعاون في مجالات التدريب ونقل الخبرات والتنسيق بشأن الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وتضم في عضويتها أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مضيفا أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين المملكة الأردنية ومصر في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، انطلاقا من العلاقات الودية القائمة بين البلدين.



وأشار إلى أن المذكرة تنص على تبادل الخبرات في مجال تطوير الحقول الغازية ذات الطبيعة الخاصة أو ما يعرف بحقول الغاز غير التقليدية واستخراج الغاز ومعالجته وتبادل الخبرات والتعاون في مجال الاتفاقيات مع الشركات الدولية حول التنقيب عن النفط والغاز خاصة اتفاقيات اقتسام الإنتاج.



كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين وصول الطاقة إلى السكان، لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، خاصة من خلال تطوير التوزيع العمومي للغاز.



وفي مجال الذهب.. تنص المذكرة على التعاون في مجال التحاليل المخبرية للخامات المعدنية وتبادل الخبرات والتعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية في مجالات الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التخصصية في المراكز التدريبية المتاحة في البلدين الشقيقين، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة للشركات المصرية.



وأكد الوزير الأردني أهمية المذكرة في تبادل التقارير والدراسات والمعلومات المتعلقة بالثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية وتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات، للاطلاع على تجارب البلدين في المجالات المتعلقة بالثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية.