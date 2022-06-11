أعلن رئيس كوستاريكا رودريجو تشافيز منح موظفي الحكومة فترة أطول لتناول وجبة الغداء يوم الثلاثاء المقبل، كي يتمكنوا من مشاهدة مباراة منتخب بلادهم مع نيوزيلندا في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. وقال الرئيس تشافير عبر وسائل التواصل الاجتماعي " على بعد أكثر من 13ألف كيلومتر، سوف ينزل 11محاربا أرض الملعب لتحقيق تأهل تاريخي. بالطبع نريد جميعا مشاهدة المباراة."

وسوف يكون الفائز بالمباراة التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة، آخر المتأهلين لكأس العالم التي تقام خلال شهري تشرين الثاني /نوفمبر وكانون الأول /ديسمبر. وسوف ينضم الفائز من مباراة الملحق إلى المجموعة الخامسة التي تضم أيضا ألمانيا وأسبانيا واليابان. وتقام يوم الاثنين المقبل مباراة بين أستراليا وبيرو لحجز المقعد المتبقي في المجموعة الرابعة.