علي إبراهيم



أظهرت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء» أن قيمة السلع والبضائع الروسية والأوكرانية التي دخلت الكويت خلال 2021 تبلغ نحو 39.77 مليون دينار، وذلك بتراجع نسبته أكثر من 55% بما قيمته 49.37 مليون دينار إذ كانت قيمة الواردات من الدولتين في 2020 نحو 89.14 مليون دينار.



وتفصيلا شهدت الكويت ورود سلع روسية المنشأ بقيمة 26.4 مليون دينار خلال العام 2021، منخفضة من نحو 72.6 مليون دينار في2020، يأتي ذلك فيما شهدت السلع الروسية القادمة إلى الكويت تراجعا ملحوظا على مستوى فضلي، إذ بلغت في الربع الأول من 2021 نحو 10 ملايين دينار، لتنخفض إلى مستوى 5 ملايين دينار في الربع الثاني وترتفع إلى نحو 7 ملايين دينار في الربع الثالث لتنخفض مجددا إلى 4 ملايين بالربع الرابع.



وشهدت الكويت قدوم سل أوكرانية المنشأ بما قيمته 13.36 مليون دينار مقارنة مع 16.5 مليون دينار في 2020، فيما شهد الربع الأخير من 2021 تضاعف حجم الواردات السلعية من أوكرانيا إلى الكويت، إذ بلغت خلال تلك الفترة فقط نحو 5.6 ملايين دينار.