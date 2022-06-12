أمير زكي



أكد مصدر أمني أن حراس البنايات مسؤولون عن مراقبة سلوكيات سكان بناياتهم، بحيث إذا ما رصدوا أي ممارسات مشبوهة أو منافية عليهم إبلاغ أجهزة وزارة الداخلية.



وقال المصدر لـ «الأنباء»: هناك تعليمات لكل قطاعات وزارة الداخلية بأنه في حال مداهمة أي شقة مشبوهة أو وكر يستغل لإعداد وتصنيع الخمور يحال على الفور حارس البناية إلى الإبعاد الإداري.

وأضاف: من غير الممكن أن يكون الحارس لا يعلم بشقة تستغل في الأعمال المنافية أو في تصنيع الخمور أو غير ذلك، وبالتالي فإن عدم إبلاغ الحارس وزارة الداخلية أو فسخ التعاقد معهم بعد إخطار صاحب البناية يعتبر شريكا أو مستفيدا من هذه الممارسات.