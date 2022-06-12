أعلن وزير الداخلية التركية سليمان صويلو أمس، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي قال إنها ستضبط الهجرة غير الشرعية في البلاد، مؤكدا عدم السماح للاجئين السوريين من زيارة بلدهم خلال عيد الأضحى. وبدأ صويلو حديثه، خلال مؤتمر صحافي عقد بإدارة الهجرة في العاصمة أنقرة، بالإعلان عن قرار تخفيض نسبة اللاجئين المقيمين في الأحياء بمختلف المدن التركية من 25 إلى 20%، في حين ذكر أن 1200 حي سيغلق تماما بوجه الأجانب ولن يتمكنوا من تسجيل أنفسهم بها اعتبارا من 1 يوليو المقبل، بحسب ما نقل عنه موقع تلفزيون «سوريا». وأضاف أن بلاده تسعى للسيطرة على «تدفق المهاجرين»، مبينا أن السوريين القادمين حديثا والراغبين في البقاء بتركيا سينقلون إلى مخيم في هاتاي لدراسة وضعهم، باستثناء القادمين من دمشق اذ لن تقبل طلبات لجوئهم أو إقاماتهم وستتم إعادتهم من حيث أتوا، مشيرا إلى 506 آلاف و280 لاجئا سوريا عادوا «طواعية» إلى سورية. وأعلن الوزير: «كثيرون ممن يدخلون تركيا بتأشيرة لا يعودون إلى بلدانهم، لذلك بدأنا، بعد أن رأينا أن أعدادهم ارتفعت، أخذ بصمات أصابعهم عند تقدمهم لطلب التأشيرة، وذلك يمكننا من معرفة هوياتهم حين مخالفتهم لفترة التأشيرة». وأكد أن الأشخاص الذين قدموا إلى بلاده بموجب تأشيرة طالب وحصلوا بعدها على الإقامة فإنه سيضطر للعودة إلى بلده بعد انتهاء مدة دراسته.