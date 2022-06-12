كشفت وزارة النقل السورية نتائج الهجوم الاسرائيلي على مطار دمشق الدولي الذي أدى الى خروجه عن الخدمة مؤقتا.



وبينت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير مع الإنارة الملاحية، إضافة إلى تعرض مبنى الصالة الثانية للمطار لأضرار مادية نتيجة العدوان، وبالتالي تم نتيجة لهذه الأضرار تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعار آخر.



وأشارت الوزارة إلى أن كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة تعمل على إزالة آثار الغارات وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار وستتم فور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية. ونشر حساب«mageSatInt» على تويتر، صورا تظهر أضرارا جسيمة في المدرجين العسكري والمدني داخل مطار دمشق من جراء الهجوم الصاروخي الإسرائيلي.



بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الانسان أمس، أن الأضرار التي لحقت بالمطار جسيمة، أدت لتضرر المدرج وبرج المراقبة والإضاءة الليلية والقسم العسكري داخل المطار. وأشا الى ان الاستهداف الاسرائيلي هذه المرة لم يكن فقط للأسلحة الإيرانية التي جاءت ل «حزب الله» عبر مطار دمشق الدولي.



ورأى أن إصلاح المطار قد يأخذ أياما، لكن بحسب المعلومات أنه عمليات الإصلاح ستنتهي بشكل كامل نهاية اليوم.



ووفقا للمرصد فإن المدرج الشمالي للمطار والصالات القديمة و3 هنغارات ومستودعات يتم العمل على صيانتها، حيث إن «صالات المطار القديمة» دمرت أجزاء واسعة منها والتي كانت تستخدم سابقا لمن يخرجون لأداء فريضة الحج، قبل أن يصبح استخدام هذه الصالات لاستقبال الشخصيات السرية من قادة عسكريين إيرانيين وبـ «حزب الله» اللبناني.