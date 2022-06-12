أشار النائب ​مارك ضو​ إلى أنه «لا أكثرية ولا أقلية في ​البرلمان​ ومن يحاول وضعنا مع فريق ضد آخر فلن ينجح بذلك»، موضحا أن «موقفنا أنه يجب أن يكون خط 29 نقطة انطلاق للتفاوض، ولا أعتبر أن استقدام السفينة وما تقوم به ​إسرائيل​ عدوانا، لأن العمل لايزال بعيدا عن الخط 29».



ولفت في حديث تلفزيوني لقناة الـ «OTV»، إلى «أننا لن نسير بنجيب ميقاتي​ رئيسا للحكومة، ونحن على تواصل مع بعضنا البعض لحسم الموقف، وهناك أسماء مطروحة وتم النقاش بها من بينها ​نواف سلام​»، وعما إذا كانوا يسيرون بعبدالرحمن البزري رئيسا للحكومة، شدد على أننا نحترمه ونحن مع الفصل بين النيابة والوزارة».