أشار النائب مارك ضو إلى أنه «لا أكثرية ولا أقلية في البرلمان ومن يحاول وضعنا مع فريق ضد آخر فلن ينجح بذلك»، موضحا أن «موقفنا أنه يجب أن يكون خط 29 نقطة انطلاق للتفاوض، ولا أعتبر أن استقدام السفينة وما تقوم به إسرائيل عدوانا، لأن العمل لايزال بعيدا عن الخط 29».
ولفت في حديث تلفزيوني لقناة الـ «OTV»، إلى «أننا لن نسير بنجيب ميقاتي رئيسا للحكومة، ونحن على تواصل مع بعضنا البعض لحسم الموقف، وهناك أسماء مطروحة وتم النقاش بها من بينها نواف سلام»، وعما إذا كانوا يسيرون بعبدالرحمن البزري رئيسا للحكومة، شدد على أننا نحترمه ونحن مع الفصل بين النيابة والوزارة».