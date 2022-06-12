المختارة - عامر زين الدين



دعا رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط إلى وقف تضييع الوقت على اللبنانيين والمبادرة فورا إلى تحديد المواعيد للاستشارات النيابية الملزمة، من أجل تسمية رئيس مكلف لتشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة المرحلة الاستثنائية القاسية التي يمر بها لبنان.

متسائلا عن «الغاية من وراء بدعة ربط التكليف بالتأليف المخالفة للدستور، فيما الحاجة ملحة الى تنفيذ التشريعات والبرامج الإصلاحية واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والاستفادة من ثروات لبنان في الغاز والنفط، بدلا من خسارتها بسبب الشعبوية والمزايدات على حقوقنا الوطنية الأساسية».



وتناول جنبلاط مع وفود زارته في المختارة قضايا حياتية ومطلبية عامة وفي مقدمتها موضوع الكهرباء وتأثيرها، لاسيما في انقطاع المياه بسبب توقف الآبار الارتوازية عن الضخ مع الدخول في فصل الصيف، مستعجلا «تشكيل الحكومة وتقديم الحلول الممكنة في ملف الكهرباء، بعيدا من كل الوعود الزائفة التي أرهقت الخزينة والمواطن معا، ومن هنا دعوتنا وزارة الطاقة اتخاذها الإجراءات السريعة لتشغيل معمل مطمر الناعمة لاستفادة أهالي القرى المجاورة منه».



وأضاف: «تكمن مسؤولية المجلس النيابي أيضا بعد اكتمال انتخاباته الداخلية الانصراف إلى ورش العمل التشريعية المطلوبة، وفي هذا السياق، سيتقدم اللقاء الديموقراطي باقتراحات عملانية تتلاقى مع مطالب الناس وهمومهم، ونأمل بتلاقي النواب حول هذه المشاريع».



وشارك النائب جنبلاط مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باللقاء مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، يرافقها عدد من مستشاري السفارة، وجرى البحث بالمستجدات الراهنة وقضايا لبنان والمنطقة وتبع ذلك غداء في قصر المختارة بحضور شخصيات.