مبارك الخالدي



يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اجتماعا حافلا الأربعاء المقبل لمناقشة واعتماد البنود المدرجة على جدول الأعمال.



والاجتماع هو الأول لمجلس الإدارة بشكل رسمي منذ انتخابه في 20 مايو الماضي، حيث من المقرر أن يبحث الاجتماع تسمية الأمين العام لدورته الجديدة اذ تشير التوقعات إلى استمرار الأمين العام الحالي صلاح القناعي وتسمية أحد الشخصيات لتولي مهمة الأمين العام المساعد، كما سيتخذ الاجتماع قرارا بحل كافة اللجان والأجهزة العاملة في الاتحاد وإعادة تشكيلها مجددا.



وفي هذا الإطار، علمت «الأنباء» أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الأعضاء على اعتماد أسماء عدد من الخبراء الأجانب لتولي مهام رئاسة وإدارة اللجان العاملة وفق الرؤية التي سيطرحها رئيس الاتحاد عبدالله الشاهين، والتي حظيت بقبول وتأييد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، كما ستتم مناقشة التقريرين الفني والإداري الخاصين بمشاركة منتخبنا الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي تلقى فيها 3 هزائم ليخرج من الدور الأول، حيث سيتم وضع خطة شاملة لإعداد وتأهيل «الأزرق الأولمبي» وفق منهج جديد للمشاركة في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.