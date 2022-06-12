أفادت مصادر سورية محلية بهبوط مروحيات تابعة للقوات الروسية في مطار «ابو الظهور» العسكري بريف إدلب الشرقي، شمالي غرب سورية، والذي تسيطر عليها «الفرقة 25 مهام خاصة» المدعومة من روسيا بالاشتراك مع الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني.



ونقل موقع «زمان الوصل» عن مصادر وصفها بالمطلعة أن «7 طائرات مروحية روسية من طراز (كا - 52) وأخرى من طراز (مي - 24) هبطت في المطار الذي سيطرت عليه القوات السورية بدعم روسي منتصف يناير عام 2018».



وأشارت المصادر إلى أن «مدرجات المطار غير مفعلة أبدا، والمطار لا يحتوي على أجهزة وأبراج رادار واتصال، وإنما يقتصر التواجد فيه فقط على غرفة عمليات، ومهبط للحوامات التي تكون متجهة من قاعدة حميميم الروسية بريف جبلة إلى مناطق شمال شرق سورية».



ولفتت المصادر إلى أن مجموعات من ميليشيا «حزب الله» تتواجد في المطار، كون المطار قريب على مناطق سيطرتها بريف حلب الجنوبي والقرى والبلدات التي سيطرت عليها بريف إدلب الشرقي إبان الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة «خفض التصعيد الرابعة» في ادلب وما حولها.