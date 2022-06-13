استضاف اتحاد شركات الاستثمار وفدا من السفارة الإسبانية في الكويت ممثلا بالسفير الإسباني ميغيل خوسيه مورو أغيلار، وفرانثيسكو خافيير مدينا - الملحق التجاري، وبيدرو نوفارو أربيزار - نائب رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري ومحلل أسواق.

وافتتح اللقاء رئيس الاتحاد صالح السلمي مرحبا بالسفير الإسباني وأعضاء السفارة المرافقين، ومثنيا على عمق العلاقات بين الكويت وإسبانيا، والتعاون الدائم على كافة الأصعدة من اقتصادية وثقافية وغيرها.



وأعرب السفير الإسباني ميغيل أغيلار عن رغبة إسبانيا في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية مع الكويت، مع الإشادة بحجم الاستثمار العقاري للمستثمرين الكويتيين في إسبانيا، كما تقدم بشكره وتقديره لتعاون الاتحاد وجهوده، وأتى هذا الاجتماع لترتيب عقد لقاء عن بعد بين مستثمرين كويتيين وشركات إسبانية رائدة في مختلف المجالات، حيث سيتم الحديث عن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والتعريف بمزايا الاستثمار في إسبانيا، بالإضافة إلى تقديم بعض النصائح القانونية لتسهيل معاملات وإجراءات الاستثمار، وإتاحة الفرصة للحضور لطرح أسئلتهم واستفساراتهم للإجابة عنها.



وأشار أغيلار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وخاصة في الفترة ما بعد جائحة كورونا، وتم تسليط الضوء على فرص استثمارية تتعلق بمجال الابتكار والأسواق المستقبلية والتعليم والطاقة النظيفة، والعقارات.

وفي الختام، أشار السلمي إلى أهمية دور السفارة الإسبانية باعتبارها نقطة وصل بين الشركات الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة في إسبانيا من خلال تقديم المعلومات والنصائح التي تسهم في إرساء معادلة ربح للأطراف كافة.