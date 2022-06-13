القاهرة - سامي عبدالفتاح



ألمح رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام إلى إقالة مدرب منتخب بلاده إيهاب جلال بعدما خاض جولتين فقط في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة نهائياتها في ساحل العاج العام المقبل.



وقال علام في تصريحات تلفزيونية: تم تكليف عضوي مجلس إدارة الاتحاد حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي قيادة منتخب مصر.

وأضاف: كنا سنعلن ذلك الأمر الخميس المقبل انتظارا لعودة المنتخب عقب مواجهة نظيره الكوري الجنوبي وديا الأربعاء المقبل.



وترددت أنباء عن إقالة جلال بعد الخسارة التي تعرض لها منتخب مصر أمام إثيوبيا 0-2 الخميس الماضي في مالاوي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.



من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي إن قرار إقالة البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب منتخب مصر، كان مسؤولية اتحاد الكرة، وهم في الاتحاد مسؤولون عنه أمام الرأي العام المصري، مؤكدا أن الوزارة كانت قادرة على تأمين الجانب المالي في راتب المدير الفني.



وفي العاصمة الكورية سيئول، أدى أمس المنتخب المصري تدريبه الأول استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب كوريا الجنوبية.