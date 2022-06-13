الدوحة - فريد عبدالباقي



تحتضن العاصمة القطرية (الدوحة) اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، المسؤول عن قواعد كرة القدم، اليوم، وذلك بعد تأجيلها في مارس الماضي.



وكان من المقرر انعقاد الجمعية العمومية الـ 136 في 3 مارس الماضي، لكن المجلس أرجأ موعدها «بسبب الظروف الاستثنائية» الناتجة عن الحرب الروسية- الأوكرانية، وستكون هذه المرة الرابعة التي تنعقد فيها الجمعية خارج أوروبا، والمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.



ومن أبرز التعديلات التي ستكون على طاولة «إيفاب»، اليوم إدخال التكنولوجيا بشكل كامل في مباريات كأس العالم قطر 2022، واعتماد «روبوت رجل الخط» في التحكيم بكأس العالم، لأول مرة في تاريخ البطولة بعد نجاح التجارب عليه.



ويساند رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو اعتماد نظام «التسلل شبه الآلي» من خلال الروبوت «رجل الخط» بمونديال قطر، بعد سلسلة من التجارب في عدد من البطولات الرسمية الأخيرة.



استخدمت تجربة «رجل الخط» في مونديال الأندية عام 2019، وكأس العرب في قطر، وكأس العالم للأندية الأخيرة في الإمارات.