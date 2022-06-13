دارين العلي



واصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حملاته على المخالفات في مختلف المناطق الشمالية، حيث تم ضبط حالة سرقة تيار وتمديد كيبلات دون علم في أحد العقارات المخالفة والتي بنيت على أملاك الدولة.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ «الأنباء» إن التعديات على أملاك الدولة لن تفلت من أيدي الضبطية القضائية التي تقوم بالرصد والتحري في عموم المحافظات الشمالية، مضيفا أن من قام بهذا الإيصال المخالف هو تشكيل عصابي تتم ملاحقته ومتابعته مع الجهات المعنية.



وقال إن هذه الضربة الاستباقية بالتنسيق مع بلدية الكويت - فرع محافظة الفروانية وبالتعاون مع مدير الفرع م.محمد صرخوه ورئيس فريق إزالة المخالفات م.فهد المويزري، حيث تم بالتنسيق مع شبكات التوزيع سحب الكيبل المخالف من تحت الأرض لصعوبة التعامل معه.



وأكد الشمري أن حملات الفريق متواصلة وعلى مختلف القطاعات ولن يتم استثناء أي جهة أو أي شخص، ولن يتم التهاون مع أي من المخالفات أيا كانت.