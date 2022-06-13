

استقبل أمين عام مجلس الأمة بالإنابة لمى الدخيل في مبنى المجلس امس أمين عام المجلس البلدي بالتكليف جاسم الحبيب يرافقه عدد من موظفي المجلس البلدي.



وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من المواضيع التي من شأنها تطوير العمل في أمانتي مجلسي الأمة والبلدي، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الجانبين. كما اطلع موظفو المجلس البلدي خلال الزيارة على آلية سير العمل في مختلف قطاعات وإدارات وأقسام الأمانة العامة والخدمات التي تقدمها للأعضاء من أجل تسهيل أعمالهم وإبراز انشطتهم، بالإضافة إلى التعرف على مباني ومرافق مبنى المجلس.