وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الصحة د.بدر الحميدي قال في مقدمته: تقوم قطاعات وزارة الصحة بكامل مسؤولياتها في توفير الخدمات الصحية بالمراكز الطبية والمستشفيات مع إتاحة أنماط الإدارة الفاعلة في أداء مهامها.



ورغم ما تناولته وسائل الإعلام عن مشكلة إيجاد المواطن المريض الإقامة العلاجية بالحجرات الخاصة بهذه المستشفيات استكمالا لعلاجهم، ومع ظهور الحاجة الملحة إلى توفير غرف إقامة المرضى تبين وجود عدد كبير من الأسرة بمستشفى الجهراء القديم وبعض المستشفيات الحكومية يقيم بها بعض المرضى من المرافقين وكبار السن من المواطنين والوافدين ومنذ فترات طويلة دون بيان للمبرر الطبي لاستخدامهم لها اقامة منذ فترات طويلة تحت ادعاءات العلاج طويل المدى. ومع ما يمثله ذلك الموقف السلبي من الوزارة فإن استمرار إقامتهم بالمستشفى وحجز الغرف الخاصة دون مبرر واضح مع تعطيل إجراءات إخلاء المستشفى للتجديد والبناء، كما يمثل إهدارا للمال العام غير المبرر. وخاصة وقد لوحظ أن العديد من الغرف ببعض المستشفيات والمراكز الطبية والمتخصصة يقيم فيها ومنذ فترة طويلة مواطنون لا يراجعهم ويتابع علاجهم أي من الأقارب او ذوي المرضى.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 - ما الأسباب التي أدت إلى الإقامة الطويلة لبعض المرضى من المواطنين والوافدين في الغرف والأسرة الخاصة بمستشفى الجهراء وبعض المستشفيات الحكومية الاخرى؟



2 - ما أعداد هؤلاء المرضى لكل من المواطنين والوافدين ومدد إقامة كل منهم، والإجراءات الطبية التي تستدعي أو تتطلب استمرار إقامتهم بهذه الغرف؟ مع موافاتي ببيان إحصائي عن أعداد المرضى المقيدين على قوائم انتظار حجرات لعلاجهم؟ وهل قامت الوزارة بالتواصل مع ذويهم لتسلمهم أو استكمال علاجهم بالمنازل مع تزويدي ببيان إحصائي عن هذه الحالات والمستشفيات والمراكز الطبية التي تشغل فيها هذه الغرف.



3 - ما الإجراءات التي اتخذتها أو ستعمل الوزارة على اتخاذها لعلاج هذه المشكلة لإخلاء المبنى وتوزيع المستحقين من المرضى بهذه المستشفيات للنقل إلى المستشفيات الأخرى؟



4 - هل أثبتت التقارير الطبية الدورية حاجة هؤلاء المرضى للإقامة الطويلة بالحجرات الخاصة بالمستشفيات وإجراءات الوزارة لإلزام ذويهم بإجراءات نقلهم إلى مستشفيات خاصة أو مراكز طبية؟