تقوم الممثلة الأميركية أنچيلينا چولي بكتابة وإخراج وإنتاج فيلم بعنوان «بلا دم - Without Blood» المأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعا للكاتب الإيطالي أليساندرو باريكو، وتدور أحداثه في أعقاب نزاع مجهول يوصف بأنه استكشاف «الحقائق العالمية عن الحرب والصدمات والذاكرة والشفاء».



وبدأ التصوير الرئيسي للفيلم في منطقتي بوليا وبازيليكاتا جنوب إيطاليا، وكذلك في العاصمة روما.



«بدون دم» هو الفيلم الخامس لچولي كمخرجة، وأول فيلم لها بموجب اتفاقية صناعة الأفلام مع «فريمانتل» التي وقعت في مارس 2022. وستعمل چولي وفريمانتل بشكل مشترك على تطوير قائمة عالمية من الأفلام الروائية والوثائقية والمسلسلات الأصلية.