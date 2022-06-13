يكشف برنامج التلسكوب «غايا» الفضائي الأوروبي اليوم نسخة جديدة عن مجرة درب التبانة، تتضمن كمية كبيرة من المعلومات عن حوالي ملياري نجم يتبع البرنامج مسارها ويحلل خصائصها.



وقال عالم الفلك من مرصد كوت دازور في فرنسا فرنسوا مينيار لوكالة فرانس برس إن هذا التلسكوب الذي يضع خريطة مفصلة للمجرة، يتميز بأنه متعدد الاستخدامات في مجال الفيزياء الفلكية، معتبرا أن «ما من عالم فلك واحد لن يستخدم بياناته بشكل مباشر أو غير مباشر».



وسيتاح لأوساط علماء الفلك اعتبارا من اليوم الإفادة من فهرس القاعدة الثالثة للبيانات التي جمعتها الأداة عن مجموعة واسعة من الأجرام السماوية، ومعها نحو خمسين مقالا علميا.



وشرح مينار أن هذه البيانات تتعلق بالأجرام السماوية الأقرب والبالغ عددها أكثر من 150 ألف كويكب في النظام الشمسي لكوكب الأرض، وقد «احتسبت الأداة مدارها بدقة لا تضاهى»، فضلا عن قياسات جديدة تتعلق بأكثر من 1.8 مليار نجم من مجرة درب التبانة.

وما وراء هذه المجرة، والذي يتألف من مجموعات من المجرات الأخرى والنجوم الزائفة البعيدة.



وأطلق التلسكوب «غايا» لحساب وكالة الفضاء الأوروبية وبدأ عمله عام 2013. ويتمركز «غايا» في موقع متميز يسمى «إل 2» على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، بعكس اتجاه الشمس.