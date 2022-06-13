أعلنت وزارة الداخلية ان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات ووكيل الإقامة بالتكليف فواز المشعان سيستقبل المواطنين والمقيمين اليوم الاثنين وكل اثنين وبعد غد الأربعاء وكل أربعاء بالإدارة العامة لشؤون الإقامة، أما يوم غد الثلاثاء وكل ثلاثاء فسوف يستقبل مراجعي الجنسية ووثائق السفر، وذلك من الساعة 6 وحتى الساعة 9 مساء.



وبحسب بيان لوزارة الداخلية فإن هذا الإجراء يأتي بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، في إطار حرص القيادة العليا لوزارة الداخلية على تقديم أفضل الخدمات للجمهور الكريم وتذليل العقبات التي قد تعترض معاملاتهم وإيجاد حلول لها مستمدة من القانون والإجراءات المنصوص عليها.



واستمرارا لسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها المؤسسة الأمنية في جميع قطاعاتها لتذليل كل المعوقات التي تواجه معاملات الجمهور وإنجازها بكل سهولة ويسر.