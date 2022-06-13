أصدرت الخطوط الجوية السورية تعميما حول وضع مطار دمشق الدولي بعد الغارات الإسرائيلية التي طاولت بنيته التحتية، وأدت الى خروجه عن الخدمة مؤقتا.



وبينت المؤسسة عدم إمكانية استئناف تنفيذ رحلاتها عبر باقي مطارات القطر، بسبب تواجد طائرات أسطولها على أرض مطار دمشق الدولي، مؤكدة أنه سيتم استئناف التشغيل عند انتهاء عمل كوادر وزارة النقل والوزارات المختصة والشركات العامة الوطنية من إزالة آثار العدوان وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار.



وأشارت إلى أنه تم إلغاء جميع الرحلات النظامية والإضافية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي اعتبارا من الجمعة ولغاية الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات الجوية عبر مطار دمشق الدولي بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية.



وفيما يخص التذاكر المحجوزة على الرحلات الملغاة، أكدت المؤسسة أنها تقبل بالحجز على الدرجة السعرية نفسها ودون تحصيل أي فارق سعري، وذلك تبعا لإمكانية الحجز المتوافرة على الرحلات المبرمجة ما بعد إعلان إعادة التشغيل.



وأضافت أنه يسمح بإعادة القيمة المالية نقدا، وبغض النظر عن حالات التقييد بمنع إعادة القيمة إن وجدت.