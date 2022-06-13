القاهرة - ناهد إمام



أكد وزير المالية المصري د.محمد معيط أن قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر القادم، تعد منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية في جمهوريتنا الجديدة، حيـــث توفر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فرصا واعدة للاستثمار في المشروعات الخضراء، ترتكز على بيئة أعمال أكثر جذبا للقطاع الخاص، داعيا الشركات الكورية للاستثمار في الزراعة والصناعة والنقل والطاقة والمياه.



جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع ممثلي الشركات الكورية في مصر، امس بحضور هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ود.إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، ود.منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير للعلاقات الدولية، والسفير د.حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.



وقال معيط: «نحن جاهزون للإسهام في تذليل العقبات على نحو يساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويا، بما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم».



وأضــاف أن وثيقـــة «سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، وتسريع بدء النشــاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التي ستبدأ بمجالات (الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة).



وأوضح أن الأنظمة الإلكترونية بالضرائب والجمارك تستهدف تيسير وميكنة الإجراءات أمام مجتمع الأعمال وتعزيز الحوكمة وتحقيق العدالة الضريبية والجمركيـــة وتحفيز الاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات المنشــــودة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.