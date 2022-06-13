القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لاتفيا، واستمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي امس وزير خارجية جمهورية لاتفيا أيدجرز ريتكفيتش، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية لاتفيا إلى مصر، طالبا نقل تحياته إلى كل من رئيس جمهورية لاتفيا ورئيس الوزراء.



من جانبه، أعرب وزير خارجية لاتفيا عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدا حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ظل دورها المحوري في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط والقارة الأفريقية.



وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي، حيث أعرب الرئيس عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللاتفية في مصر، والتطلع لتكثيف التعاون خاصة في المجالات التي تمتلك فيها لاتفيا خبرات متميزة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والسياحة.



كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الأفريقية والأوروبية، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة، كما تم التباحث وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأزمة الروسية- الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.



في سياق متصل، وقع وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية لاتفيا إدجرز رينكيفيتش اتفاقا معدلا للتعاون في مجال التعليم والعلوم بين حكومتي مصر ولاتفيا.



يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي.



يأتي التوقيع على هامش المباحثات التي عقدها الوزيران بمقر وزارة الخارجية لتناول سبل تطوير التعاون الثنائي خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمار، وكذا القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.