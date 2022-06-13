أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن إغلاق باب التسجيل للحجاج من داخل المملكة، مشيرة إلى أن الأولوية هي للمحصن ومن لم يسبق له الحج.



وقالت الوزارة، في بيان صحافي امس إن أعداد المتقدمين للحج من داخل السعودية بلغت أكثر من 390 ألفا، مضيفة أن اختيار المرشحين سيتم بالقرعة الإلكترونية.



وكانت الوزارة اشترطت على من يرغب في التسجيل للحج من حجاج الداخل، سواء كان مقيما أو مواطنا، ألا يتجاوز عمره 65 عاما مع اكتمال التحصين في تطبيق «توكلنا».



وكان قد تم فتح التسجيل لحجاج الداخل في بداية يونيو الجاري عبر تطبيق «اعتمرنا» أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة: localhaj.haj.gov.sa.



وأعلنت السعودية في التاسع من مايو الفائت أنها ستسمح لما يصل إلى مليون شخص بأداء فريضة الحج هذا العام، من داخل وخارج المملكة، وذلك في زيادة كبيرة لأعداد الحجاج بعد عامين من القيود الصارمة بسبب فيروس «كورونا».