أعرب الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، عن سعادته وفخره الشديد بالانتقال إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حيث وقع عقدا لمدة أربعة أعوام حتى 2027.

وقال هالاند - لموقع النادي الإنجليزي بعد انتقاله - "هذا يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي، كنت أشجع السيتي دائمًا وأحببت الانتقال إليه في المواسم الأخيرة، يعجبني أسلوب لعبهم لأنه مثير فهم يصنعون الكثير من الفرص، وهو أمر مثالي للاعب مثلي".

وأضاف: "هناك الكثير من اللاعبين العالميين في هذه التشكيلة والمدير الفني بيب جوارديولا هو أحد أعظم المدربين على الإطلاق، لذلك أعتقد أنني في المكان المناسب لتحقيق طموحاتي".

وتابع هالاند "أريد تسجيل الأهداف والفوز بالألقاب، واثق من أنني أستطيع القيام بذلك هنا، هذه خطوة رائعة بالنسبة لي ولا أطيق الانتظار للبدء في الموسم التحضيري ".

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الاثنين، تعاقده الرسمي مع الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وأوضح النادي على موقعه الرسمي ، أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا سينضم إلى فريقه الأول لكرة القدم في 1 من الشهر المقبل بعد توقيع عقد لمدة خمس سنوات والذي يبقيه في استاد الاتحاد حتى صيف عام 2027.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن هالاند وقع عقدا براتب 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وذلك بعد إجرائه الفحوصات الطبية .