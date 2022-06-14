نظمت مجموعة بورصة الكويت برنامجا تدريبيا يستهدف شركات الاستثمار ومديري الأصول بالتعاون مع الرابطة الدولية لأسواق المال (ICMA)، والذي يعكس التزام الشركة بتطبيق مبادراتها الاستراتيجية التي تسعى الى رفع مستوى المعرفة وتطوير الخبرات والمهارات لشركات الوساطة ومدراء الأصول، وذلك عبر الاطلاع على أحدث الأدوات الاستثمارية المطبقة في الأسواق العالمية.



وانضمت بورصة الكويت إلى ICMA في العام 2017، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل مع أعضائها على مدار أكثر من 50 عاما من أجل تعزيز تنمية الأسواق المالية والمشاركين فيها، ووضع القواعد والمبادئ والتوصيات التي تحدد أسس نجاحها، ذلك وتضم ICMA حوالي 600 عضو نشط في كل قطاعات أسواق المال الدولية في 64 منطقة حول العالم، من ضمنهم جهات إصدار من القطاعين العام والخاص، وبنوك وتجار أوراق مالية، ومديرو الأصول والصناديق الاستثمارية، وشركات التأمين، وشركات المحاماة، والبنوك المركزية.

وتتمثل مهمة الرابطة في دعم أسواق المال حول العالم، حيث تعزز ICMA المعايير المهنية من خلال برامج التدريب والتعليم، المصممة والمقدمة من قبل المتخصصين في كل المجالات المتعلقة بأسواق المال.



هذا، ويشكل تنظيم الدورات التدريبية جزءا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، وجهودها المستمرة ضمن ركيزة «التعليم» الهادفة لتزويد المشاركين في السوق بفهم متعمق لعمل أسواق المال، والأدوات والتقنيات المختلفة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وفعالة تسهم في تلبية احتياجات المستثمرين.

كما تتماشى مع الهدف 4 - التعليم الجيد - والهدف 17 - الشراكة من أجل الأهداف - من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إضافة الى رؤية «كويت جديدة 2035» وخطة التنمية الوطنية للكويت.



كما غطى هذا البرنامج، الذي تم تقديمه على مدار عشر أيام من 29 مايو إلى 9 يونيو 2022، المفاهيم المرتبطة بإدارة المحافظ، مثل الدخل الثابت والأسهم والتضخم وإنشاء المحفظة.

وقد أشرف على التدريب نيل سكوفيلد، مستشار تدريب من المملكة المتحدة والذي لديه خبرة في الأسواق المالية تتجاوز العشرين عاما، حيث انه من عام 2001 إلى عام 2008 شغل سكوفيلد منصب الرئيس العالمي للتدريب على الأسواق المالية في باركليز كابيتال في لندن، وكان مسؤولا عن تصميم وتقديم العديد من الندوات لمجموعة متنوعة من فئات الأصول للعديد من الجماهير المختلفة.

كما عمل كمدير للتدريب في شركة كريسهولم روث في لندن وشغل مناصب في بنك شايس مانهاتن وسكيوريتي باسيفيك هوار جوفيت (المتداول حاليا باسم بنك أميركا).



وتعليقا على هذه المناسبة، قال سكوفيلد: خلال العشرة أيام لهذه الدورة المكثفة، قمنا باستعراض وشرح مجموعة متنوعة من المفاهيم المرتبطة بإدارة المحافظ، مثل الدخل الثابت والأسهم والتضخم وإنشاء المحفظة بالإضافة إلى التعرف على تجارب المشاركين، والتي تعتبر محورا أساسيا لهذه البرامج والدورات التدريبية. ختاما، أود أن أشكر بورصة الكويت على هذه الفرصة، وأتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.