أعلنت رئيسة الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة نورة الغانم عن توقيع الاتحاد لمذكرة تفاهم مع أكاديمية الملكة رانيا بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتدريب المعلمين، إضافة إلى تقديم برامج متخصصة بهدف تأهيل وإعداد المعلمين للمستقبل.



وقالت الغانم في تصريح صحافي، إنه سعيا من الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة لخدمة المنظومة التعليمية الخاصة، وتأصيلا للتعاون بين الاتحاد وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين والذي بدأ بعقد عدد من اللقاءات الثنائية تلاها عقد اجتماع مع قياديي وزارة التربية ولقاء قياديي قطاع التعليم الخاص وعقد ورشة للمعلمين بالمدارس الخاصة في مارس الماضي، تم توقيع مذكرة التفاهم في مجالات التعاون وإعداد المعلمين للمستقبل للتعامل مع البيئة التعليمية لتكون منبعا للإبداع بالدبلوم المهني في التعليم، مشيرة إلى أنه سيتم كذلك تقديم برامج للقيادات التربوية لإحداث تغييرات جوهرية في الممارسات القيادية.



وأضافت الغانم: أن الأكاديمية تعمل على توفير برامج تنمية مهنية ونوعية للمعلمين والقيادات التربوية في الأردن والعالم العربي، وتستند إلى افضل الممارسات والبحوث العالمية والعلمية التربوية من خلال كادر أكاديمي متمرس ذي خبرة ومعرفة رفيعة مستفيدة في ذلك من شراكتها مع الجامعات والمؤسسات العريقة في مجال التربية والتعليم، وهذا التعاون يشكل خبرة نوعية تدمج أفضل الممارسات العالمية بالخبرات المحلية والإقليمية لتقديم برامج تنمية مهنية متميزة تواكب المعايير والممارسات العالمية وتلبي احتياجات المتدربين في حياتهم المهنية والحقول المعرفية الأساسية.



وأشارت الغانم إلى ان الاتحاد يقوم حاليا بالتنسيق مع الأكاديمية لإعداد رزنامة الأنشطة التدريبية التي سيعلن عنها وتوزع على المدارس الخاصة استعدادا لبدء الموسم التدريبي للقياديين والمعلمين في سبتمبر 2022، لافتة إلى أن الاتحاد يأمل من هذه الاتفاقية تقديم برامج متميزة للمعلمين والقياديين في المدارس الخاصة لمواكبة المعايير والممارسات العالمية.