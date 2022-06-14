عبدالعزيز الفضلي



واصل طلبة الثانوية العامة أمس اختبارات نهاية العام الدراسي حيث قدم طلبة القسمين العلمي والادبي امتحان التربية الاسلامية بروح معنوية عالية ووسط اجراءات رقابية مشددة قامت بها اللجان للحفاظ على سلامة وسير العمل في اللجان.



وفي السياق ذاته، قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د.علي المضف بمواصلة جولاته على لجان الاختبارات للاطمئنان على سير العمل متمنيا لأبنائه التوفيق والنجاح، حيث شملت الجولة مدرسة الإسراء الثانوية بنات التابعة لمنطقة العاصمة، ومدرسة عبدالله الأحمد الثانوية بنين في الأحمدي.



من جانبها، قالت رئيسة لجنة ثانوية الطاهرة بنت الحارث للبنات التابعة لمنطقة الفروانية فوزية الكندري إن عدد الطالبات المتقدمات لأداء الاختبار بالقسم العلمي بلغ 156 طالبة و110 في «الأدبي» توزعن على 22 لجنة.



وأشارت الكندري أن عدد طالبات التعليم الخاص بلغ 45 طالبة من مدرسة الكويت الأهلية توزعن على 3 لجان، وتم تخصيص لجنتين لذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم، لافتة الى قيام فريق متكامل من المعلمات بتشكيل لجنة للتحضير والتنسيق المسبق لترتيب الفصول ووضع اللوحات الإرشادية.



بدوره، ذكر رئيس لجنة ثانوية أحمد العدواني بنين أحمد العازمي أن عدد الطلاب المسجلين في اختبارات الفترة الدراسية الثانية يبلغ 128 طالبا، بينهم 77 طالبا بالقسم العلمي مقسمين على 6 لجان، و51 في «الأدبي»، مبينا ان الاختبارات تسير بالشكل المطلوب وتم توفير البيئة المناسبة للطلاب.



وبيـن العازمــــي أن الاختبارات جاءت فـي مستوى الطالب، داعيا إلى ضرورة التزام الطلاب بنظم ولوائح الغش التي حددتها وزارة التربية، والاستعداد الجيد للاختبارات بالمذاكرة والمثابرة والابتعاد عن وسائل الغش.



الأسئلة مباشرة



هذا وأكد عدد من طلبة القسمين العلمي والأدبي لـ«الأنباء» ان اختبار مادة التربية الاسلامية كان سهلا ولم يواجهوا فيه اي صعوبات، والأسئلة جاءت من داخل المنهج.



وقال الطالب طلال الشمري من القسم العلمي ان اسئلة الامتحان سهلة ومن المنهج الذي درسناه، مشيدا بالتعامل الراقي من ادارة ثانوية المباركية.



وشاركه زميله محمد ثامر في الرأي، مؤكدا انه لم يواجه صعوبة في الاختبار وكان في متناول الجميع لافتا الى الرقابة المشددة من القائمين على اللجان.



بدوره، اشار الطالب سيد محمد الى انه لا يوجد غش او حتى محاولة لذلك، موضحا ان الاختبار سهل واستطعنا الاجابة عليه دون اي ملاحظات تذكر.



وايده في ذلك زميله الطالب ابراهيم مختار موضحا ان اسئلة التربية الإسلامية كانت سهلة وفي مستوى الطالب، لافتا الى التشدد في عملية التنظيم والمراقبة.



من جانبه، بين الطالب يوسف محمد ان الأوضاع في الاختبار كانت طيبة واستطعنا الاجابة على الاسئلة خاصة وانها من المنهج.



وفي السياق ذاته، بين الطالب محمد بدر من القسم العلمي ان اختبار التربية الاسلامية سار على ما يرام موضحا ان اللجنة والادارة المدرسية متعاونة معنا ووفرت الاجواء والمناخ المناسب لكي نؤدي اختباراتنا على اكمل وجه.



وأكد المعلم اسامة المطيري ان عملية الاختبارات سارت على اكمل وجه بقيادة مدير المدرسة برجس العجمي، معربا عن بالغ شكره وتقديره لجميع اللجان العاملة متمنيا التوفيق والنجاح للطلبة.



تصحيح «الفرنسية»



وفي سياق متصل، قالت الموجه الفني الأول لمادة اللغة الفرنسية في منطقة حولي التعليمية أنوار الرضوان أن الاختبار جاء في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة كانت واضحة ومباشرة.



وفيمـا يتعلق بلجان التصحيــــح أوضحــت الرضوان أن عددها في الكنترول الأدبي 22 لجنة للرجال و30 للنساء، والتصحيح بدأ بشكل سلس ومنظم، والتزام جميع المعلمين والمعلمات بالحضور، متوقعة الانتهاء منه غدا.



من جهتها، أكدت الموجه العام لمادة الرياضيات بالإنابة د.مها العنزي أنه تقدم لاختبار مادة الرياضيات للصف الثاني عشر بالقسم العلمي 25916 طالبا وطالبة، مشيرة إلى أن الاختبار جاء سهلا ومناسبا لجميع مستويات الطلاب، وتمت مراعاة الفروقات الفنية من خلال تشكيل لجان من الموجهين الفنيين الذين قاموا بإعداد هذا الاختبار وفق الضوابط واللوائح المعمول بها.



وذكرت العنزي أنه لم يردنا أي اتصال أو استفسار أثناء فترة الاختبار، مضيفة أن عدد لجان التصحيح في الكنترول العلمي بلغ 25 لجنة وجار تصحيح أوراق الاختبار حيث إن النتائج الأولية مبشرة وعملية التصحيح تسير بكل سهولة ويسر.



اليوم راحة



تتوقف الاختبارات اليوم الثلاثاء ليأخذ الطلبة قسطا من الراحة على ان تعود غدا، حيث يؤدي طلاب القسم الادبي اختبار «قضايا البيئة والتنمية المعاصرة» بينما يقدم طلبة «العلمي» امتحان مادة الأحياء.