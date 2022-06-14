مفرح الشمري



أكدت مصممة الأزياء القديرة رجاء البدر التي تعتبر أول مصممة أزياء في الكويت لانخراطها في العمل منذ اكثر من 40 سنة أن أزياء الفنانين في أعمالهم الدرامية لها تأثير كبير في إقناع المشاهد بتفاصيل الشخصية التي يجسدونها على الشاشة أو المسرح، وقد تكتب الأزياء النجاح لهذا الفنان أو الفنانة والعكس صحيح بسبب أن ملابسه لا تلائم الدور الذي يجسده.



جاء ذلك في استضافتها في فقرة «دهن العود مع سعود» التي تقدم من خلال برنامج «ليالي الكويت» ويقدمها الاعلامي سعود المزيعل والتي تحدثت فيه عن أهمية تصميم الأزياء في الاعمال الفنية.



وأشارت البدر الى أنها حريصة على التواجد في لوكيشنات تصوير الاعمال التي تتصدى لتصميم أزيائها حفاظا على اسمها وتاريخها بالاضافة حتى لا يكون هناك أي تجاوز من قبل الفنانين، وخصوصا من الفنانات في أزياء الشخصيات التي يجسدنها وبالذات في الاعمال التراثية التي تتطلب أزياء معينة لحقبها التاريخية.



وقالت انها تحرص على قراءة نصوص الاعمال التي تعمل بها وتفريغها حتى تصل لدقة الأزياء التي تتناول الحقب الزمنية الموجودة في تلك الاعمال.



ووصفت البدر تعاونها مع الراحل العملاق عبدالحسين عبدالرضا في تصميم أزياء مسرحيتي «باي باي لندن» و«فرحة أمة» التي عرضت أمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي، من أجمل التعاونات لأنه كان فنانا حقيقيا ولا يتدخل في عملها ومهما تتحدث عنه لا توفيه حقه.



وبخصوص جديدها قالت انها تحضر حاليا لأزياء عمل فني بعنوان «عابر المجرات» يوثق مسيرة حياة العالم الفلكي الراحل صالح العجيري، عقب عقود قضاها في إثراء علم الفلك، وهو من تأليف وسيناريو وحوار وإنتاج مزيد المعوشرجي التي تعاونت معه في السابق من خلال مسلسلي «اسد الجزيرة» و«اخوان مريم» والعمل يتطلب أزياء معينة لأنه فيه حقب زمنية من الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات وهي حريصة على تجهيز أزياء العمل قبل انطلاق التصوير بأشهر حتى تظهر بالشكل المطلوب.



وذكرت مصممة الأزياء الكويتية الاولى رجاء البدر انها تستعد في الفترة المقبلة لإقامة معرض أزياء دولي في إحدى الدول الأوروبية بعنوان «حضارات» ستعرض فيه الأزياء الاصلية الخاصة بـ «اليلوة الكويتية» بالاضافة الى أزياء الحضارة المصرية والحضارة البابلية والهندية.



وطالبت البدر المسؤولين بالاهتمام أكثر بالتراث بجميع مقتنياته حتى لا يندثر وحتى تتعرف الاجيال الجديدة على تراث آبائهم وأجدادهم في ظل التطور الذي نعيشه.