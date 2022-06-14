أحمد الفضلي



يستعد الفنان نواف العلي لخوض تجربة فنية جديدة تجمعه وللمرة الثانية على التوالي بزوجته الفنانة هبة الدري تتمثل في المسلسل الدرامي الاجتماعي «جنات» الذي يتم تصويره حاليا في الكويت بمشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية تمهيدا لعرضه في الفترة الموسمية عبر عدد من القنوات الفضائية المحلية والخليجية.



من جانبه، أعرب العلي عن بالغ سعادته بالمشاركة في العمل الذي يشكل التجربة الثانية التي تجمعه بزوجته الفنانة هبة الدري بعد النجاح الكبير الذي تحقق من خلال مسلسل «حضرة الموقف» الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة عالية.



وأضاف العلي أن مسلسل «جنات» يشكل تحديا جديدا بالنسبة له ولبقية فريق العمل، حيث يسعى من خلاله الى الظهور بالمستوى المطلوب والمحافظة على ما حققه من نجاح في مسلسل «حضرة الموقف»، مشيرا الى أن المسلسل يحتوي على جميع العوامل القادرة على تحقيق النجاح بوجود نص جيد ونجوم كبار سيعملون بقيادة المخرج خالد بوصخر الذي تجمعني معه وهبة أول تجربة كمخرج من خلال هذا المسلسل، موضحا أن بوصخر مخرج يمتلك رؤية إخراجية سيكون لها دور كبير في تنفيذ العمل بالشكل المطلوب وتحقيق النجاح المنتظر.



وعن نجوم المسلسل والدور الذي يجسده، ذكر العلي من خلال حديثه لـ «الأنباء» أن المسلسل يضم نجوما كبارا أبرزهم الفنانة القديرة باسمة حمادة والفنان شهاب جوهر والفنانة شوق والفنانة روان العلي وأجسد من خلال العمل شخصية مختلفة جدا عن ما قدمته في السنوات الماضية وكنت حريصا على المشاركة في المسلسل كون الشخصية بعيدة كل البعد عن التكرار، موضحا انه وزوجته الفنانة هبة الدري لن يجتمعان بأي مشهد من مشاهد المسلسل، وهذا يجنبنا الوقوع في التكرار، خصوصا أن المشاهد لا يزال يتذكر الثنائي الذي قدمناه في مسلسل «حضرة الموقف» في رمضان الماضي.



وفيما يتعلق بجديده الفني خلاف هذا العمل، أفاد العلي بأنه من نوعية الفنانين الحريصين على تنفيذ أدواره بالشكل المطلوب وعدم التشتت بين الأعمال، وحاليا يضع كامل تركيزه على مسلسل «جنات» وبعدها سيبحث بما قدم له من عروض لاختيار الأنسب من بينها والظهور من خلاله في الفترة المقبلة.