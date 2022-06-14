عبدالله قنيص



أسفرت احصائية كاشفة لترجمة قطاع الأمن العام لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس عن ضبط 654 مخالفا للإقامة ومتغيبا وتحرير 1976 مخالفة من خلال 653 نقطة تفتيش خلال اسبوع، وأظهرت الاحصائية الخاصة بالقطاع والذي يرأسه اللواء فراج الزعبي حتى يونيو الجاري عن توقيف 18 مطلوبا جنائيا ألقي القبض عليهم، وجرى التعامل مع 692 حادثا مروريا.

هذا الى جانب ضبط عدد فاق الـ50 ضبطية لحيازة خمور وتصنيعها ومواد مخدرة.



وأصدرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بيانا قالت فيه ان الحملات التي نفذها القطاع تأتي في إطار جهود قطاع شؤون الأمن العام لفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان في البلاد وضبط المطلوبين والمخالفين وذلك من خلال التواجد الأمني على مدار الساعة في كافة انحاء البلاد.

وأكدت أن الحملات الأمنية والمرورية مستمرة على مدار الساعة للتصدي لكافة الظواهر السلبية ومنع وقوع الجريمة، وتهيب بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ الفوري عن أي ظاهرة تمثل مخالفة للقانون على هاتف الطوارئ (112) وعدم التستر على المخالفين تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.