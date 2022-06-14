أعلن ديوان الخدمة المدنية أن عطلة عيد الأضحى المبارك تمتد من 10 حتى 16 يوليو المقبل. وقال الديوان في بيانه: استنادا إلى قرار مجلس الوزراء (42) لسنة 1979 الصادر بتاريخ 22/7/1979 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته، وحيث إن يوم الوقوف بعرفات التاسع من ذي الحجة سيصادف يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13/6/2022 بشأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1443 هجرية نعلن الآتي:



أولا: تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو حتى الخميس 14 منه بحيث يكون يوم الجمعة عطلة الوقوف بعرفات وتكون أيام السبت والأحد والإثنين التي توافق 9، 10، 11 من شهر يوليو عطلة عيد الأضحى المبارك (وتعتبر هذه الأيام عطلة رسمية) وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس التي توافق 12، 13، 14 يوليو (أيام راحة)، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 17 يوليو.



ثانيا: الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشؤونها، مع مراعاة المصلحة العامة.