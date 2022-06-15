عادل الشنان



عقد ديوان الخدمة المدنية ورشة عمل (الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية) والموجهة لموظفي الهيئات ذات الميزانية المستقلة والملحقة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.



وفي مستهل افتتاح أعمال الورشة أمس بمشاركة 49 موظفا من مختلف الهيئات الحكومية رحبت رئيسة ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل بالحضور، معربة عن سعادتها بلقائهم ومشاركتهم بافتتاح فعاليات الورشة الأولى اليوم.



وأكدت العقيل أن انعقاد هذه الورشة اليوم يأتي في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على تطبيق إستراتيجية الحوكمة في الجهات الحكومية والتي حملت عنوان (البرنامج الوطني للحوكمة المؤسسية) والتي يسعى الديوان من خلالها إلى تعميم الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية على جميع العاملين في الجهات الحكومية وذلك بعقد ورشتي عمل في هذا الشأن والبدء اعتبارا من اليوم تتبعها ورشة أخرى يوم الثلاثاء المقبل موجهة لموظفي الوزارات والإدارات الحكومية، وذلك كخطوة أولى لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من تطبيق مبادئ الحوكمة ومفاهيمها داخل الجهات الحكومية.



وفي الختام، تقدمت العقيل بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إعداد هذا الإطار والدليل المرافق له في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وكذلك العاملون بديوان الخدمة المدنية بما ساهم بتحويله إلى برنامج عمل حكومي نسعى من خلاله وبتعاون وتضافر جهود كل الجهات الحكومية إلى تحقيق الأهداف المرجوة والتي ستنعكس على رضا المواطن ومتلقي الخدمة بشكل عام.