بورحمة: تعيين عضو متقاعد في مجلس إدارة «التأمينات» لإيصال صوت زملائه



عادل الشنان



هنأ رئيس ومؤسس المشروع الوطني «خبرات» وعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د.صلاح العبدالجادر جموع المتقاعدين بالموافقة على منحة الـ 3000 دينار، متوجها بالشكر الجزيل الى القيادة السياسية على هذه البادرة الكريمة.



وطالب العبدالجادر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعادة ترتيب أمورها بما يصب في الصالح العام بالنسبة للمتقاعدين على وجه الخصوص والموظفين بشكل عام، لأنها في النهاية أموال الجميع وأن تكون لها وقفة جادة لمستقبل أفضل لجميع فئات الشعب، مؤكدا أن مشروع «خبرات» ومنذ 2016 ينادي بأهمية الالتفات للمتقاعدين من خلال الاستفادة من خبراتهم وتوجيه جهود 160 ألفا تقريبا لما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.



من جهته، قال وكيل وزارة متقاعد أنور بورحمة إن المنحة بداية طيبة من الحكومة لأنها تدل على النظرة الجدية للحالة المعيشية في الكويت، مبينا أن الأسعار باتت مرتفعة جدا والمتقاعدين يحتاجون الى هذا الدعم للنهوض بمستقبل أبنائهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.



وناشد بورحمة الحكومة بأن يكون لها دور مباشر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة من المتقاعدين حتى يكون قريبا جدا من منبع القرارات الخاصة بهم ويستطيع إيصال فكر زملائه من خلال التجربة الواقعية وتحقيق الصالح العام للمتقاعدين.



بدوره، قال أحمد محمد إننا كمتقاعدين ليس لنا أي دخل سوى المعاش الذي بات لا يجزي في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني الذي يشهده العالم أجمع وليس فقط في الكويت، وبطبيعة الحياة لدينا أبناء ليس لهم معيل سوانا وعلينا توفير الحياة الكريمة لهم، لذلك أرى أن منحة الـ 3 آلاف دينار مستحقة لتخفيف الضغط الكبير عن كاهل المتقاعدين والمتقاعدات، متمنيا أن يكون هناك اهتمام أكثر بالمتقاعدين وتلبية احتياجاتهم بشكل مباشر.