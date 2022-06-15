حنان عبد المعبود



أعلنت مديرة إدارة تعزيز الصحة د. عبير البحوه عن انطلاق ورشة عمل تنشيطية مكثفة للمثقفين والمثقفات الصحيين العاملين في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.



وقالت البحوه في تصريح لـ «الأنباء» على هامش تدشين الورشة أمس انه تم تقسيم المثقفين والمثقفات الى مجموعتين بواقع 35 شخصا لكل مجموعة.



وذكرت ان الورشة تأتي ضمن أنظمة التعليم المستمر الذي تنسقه إدارة تعزيز الصحة لفئة المثقفين بصفة دورية بهدف مواكبة احدث مستجدات الساحة وتحديث المعلومات التي يحتاجون اليها خلال مهماتهم التوعوية، ورفع مستوى الأداء، مبينة أن الورشة الأولى التي قدمتها بنفسها عن مهارات التثقيف والمثقف الصحي الفعال، ركزت خلالها على أهمية تحديث المعلومات، واستخدام وسائل التواصل من قبل المثقفين ودورهم في المجتمع لكونهم وسيلة لنشر المعلومات ورفع المستوى الصحي للأفراد.



وأشارت إلى ان الورشة شملت كذلك استعراض أحدث المعلومات عن جدري القردة والذي قدمه د.عارف النكاس، لافتة الى أن الجزء الأخير تناول الاشتراطات الصحية أثناء الحج وأهم الإجراءات الصحية التي يجب أن يلتزم بها الحجاج بدءا من التطعيمات، والإجراءات الصحية الوقائية التي يجب اتباعها.