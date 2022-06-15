

حنان عبدالمعبود



حذّر استشاري الأمراض السارية د.غانم الحجيلان من التهاون في الوضع الحالي لفيروس «كورونا»، مؤكدا ان هناك زيادة في أعداد المصابين به.



وقال الحجيلان في تصريح لـ «الأنباء» إن الإحصائيات لم تكن دقيقة في الفترة الأخيرة، مقارنة بباقي دول الخليج، مضيفا أن دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مثلا حرصتا على نشر إحصائية يومية حول الإصابات الجديدة.



وأضاف: كان السائد خلال الفترة القريبة الماضية، أن تعلن إحصائيات الحالات مرة واحدة فقط في الاسبوع، وبعد تداولنا الأخبار عن ارتفاع معدل الإصابة صارت تعلن كل يومين، ورغم قصر المدة بين كل إحصائية والتي تليها الا أنه لوحظ وجود تفاوت كبير في الأعداد، فقبل يومين كانت الإحصائية 820 إصابة تقريبا بينما أمس الاول 370، وهذا أمر غير مطمئن حيث إننا لا نعلم اتجاه المرض في البلد.



وزاد: نعلم أن هناك زيادة في الإصابات، لكننا لا نعرف بالتحديد مقدارها، متوقعا ان تصل الى 1500 إصابة يوميا، كما وصلني أن أعداد الحالات بالعناية المركزة وصلت الى 22 وهو ما يجب الإعلان عنه لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع هذا الوضع، حتى لا نجد الحالات تملأ العناية المركزة مرة أخرى ويخرج الأمر عن السيطرة.