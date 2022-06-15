بيروت - داود رمال



شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عمق العلاقات الاخوية التي تربط بين لبنان والكويت، مقدرا وقوف المسؤولين الكويتيين دائما الى جانب لبنان لاسيما في الظروف الصعبة التي مرّ بها الشعب اللبناني.

وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على أن لبنان يسعى الى أفضل العلاقات بينه وبين دول مجلس التعاون الخليجي ويتمنى لها دوام الأمن والاستقرار والتقدم.



كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله امس في قصر بعبدا، سفير الكويت في لبنان السفير د.عبدالعال سليمان القناعي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان التي امتدت على 15 سنة، حيث كرّمه رئيس الجمهورية بمنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر.



وألقى في المناسبة المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية د.نبيل شديد كلمة قال فيها: «في الوقت الذي تستعدون فيه لمغادرة لبنان بعد 15 سنة من العمل الديبلوماسي الذي تميز بالحرفية والحضور والتفـانـــي، وتقـديـــرا لمسيرتكم الديبلوماسية ودوركم في توطيد العلاقات الاخوية بين لبنان والكويت والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية بفضل حكمتكم وسهركم الدائم لتحقيق الأفضل ما ترك أطيب الأثر لدى القيادتين اللبنانية والكويتية، وعربوناً للشكر، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منحكم وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، متمنيا لكم النجاح والتوفيق في مسيرتكم المستقبلية».



وشكر السفير القناعي الرئيس عون على تكريمه، متمنيا للبنان مستقبلا أفضل ونهاية للمعاناة التي يعيشها اللبنانيون.



وبعد اللقاء، تحدث السفير القناعي الى الصحافيين فقال: «تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في زيارة وداعية تأتي بعد خدمة 15 سنة في هذا البلد الشقيق.

وقد حملني فخامته كل التحيات والتقدير، وأشاد بمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتباحثنا في بعض الأمور التي رغب فخامته في متابعتها شخصيا وفوضني وكلفني بمتابعتها فور عودتي الى الكويت وهي قضايا تهم البلدين الشقيقين. وسأنقل رغبة فخامته بكل أمانة وصدق الى أخيه



سمو الأمير وللقيادة الكويتية. كما شرفني وكرمني فخامة الرئيس بمنحي وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، وتشرفت بتسلم هذا الوسام الذي يعبر حقيقة عن أصالة وقوة وعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، التي ضربت مثلا يحتذى به بين الدول وإن شاء الله تستمر هذه العلاقات بإشراف وتوجيه قيادة البلدين الشقيقين بدوام التقدم والازدهار لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين».



ورداً على سؤال لـ«الأنباء»، أكد السفير القناعي انه سيتم تعيين سفير جديد للكويت في لبنان فور اكتمال التشكيلات الديبلوماسية التي يجريها وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر.

وشدد في رده على سؤال آخر لـ «الأنباء» على رغبة الكثير من الكويتيين بالمجيء الى لبنان للاصطياف، وقال: «لا تعتلوا الهم. فأنا لم أجد مكانا لابني على الطائرة ليأتي الى لبنان لقضاء أسبوع.

وقد أبلغت من قبل طيران الشرق الاوسط والخطوط الجوية الكويتية بانه ستضاف بدءا من الشهر المقبل المزيد من الرحلات الى لبنان لكثرة الطلب عليها من السياح»، نافيا وجود اي حظر على مجيء الكويتيين الى لبنان، موضحا أنه كان قد صدرت سابقا تحذيرات امنية في ظروف آنية وقد زالت هذه الظروف، و«إن شاء الله كما قلت وأقول دائما، كل تمنياتنا لهذا البلد الشقيق بالأمن والأمان والاستقرار، وهو الوجهة السياحية الاولى لكافة دول الخليج والدول العربية. وبإذن الله سيكون صيفا واعدا ومشرقا من الناحية السياحية كما من الناحية الامنية».



كما زار السفير القناعي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مودعا، وأولم الرئيس ميقاتي على شرفه تكريما له.