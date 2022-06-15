محمد الجلاهمة



قام قطاع النجدة والعمليات بحملة أمنية موسعة تحت إشراف ميداني من قبل وكيل القطاع اللواء جمال الصايغ، وذلك عقب شكاوى عن وجود تجاوزات من قبل قائدي المركبات وسلوكيات غير منضبطة، وأسفرت الحملة، التي على إثرها أغلقت جميع مخارج المنطقة لساعات، عن ضبط 5 مطلوبين جنائيا وشخصين بحيازة مخدرات و3 غير طبيعيين و10 أحداث بدون رخصة سوق وتحرير 227 مخالفة.

من جهة أخرى، شنت الإدارة العامة للمرور، بقيادة مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والبحوث العميد خالد محمود، حملة أخرى شملت عدة مناطق، أبرزها الفروانية وخيطان، (على مخالفات دراجات توصيل الطلبات + سيارات الأجرة)، وأسفرت الحملة عن تحرير 90 مخالفة متنوعة، أبرزها عدم وضع شريط لاصق لصندوق الدراجات، عدم حمل رخصة قيادة دراجة آلية، عدم لبس خوذة، انتهاء دفتر الدراجة الآلية، عدم التقيد بالخطوط الأرضية، السير على الرصيف المبلط للدراجات الآلية، الوقوف فوق الرصيف، الوقوف في الساحات الترابية، عدم حمل تصريح، انتهاء التصريح، عدم تشغيل العداد، وعدم وضع بيانات المركبة.